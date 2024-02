Il mondo delle api. Un corso in Comune per "lavorare" con loro

Il mondo delle api. Storia, morfologia, fisiologia, comportamento ed allevamento . E poi ancora approfondimenti su storia, razze, morfologia, fisiologia, comportamenti dell’ape ligustica. Particolare attenzione all’attività di impollinazione. E’ il corso di apicoltura di Lajatico nel quale sarà possibile apprendere anche come si lavora in apiario: descrizione dell’attrezzatura utilizzata in apicoltura (8 febbraio). Si parlerà poi di malattie delle api: carrellata sulle patologie apistiche (malattie covata, malattie ape adulta) e ome riconoscerle, possibili rimedi (15 febbraio). E così ancora. In totale sono dieci appuntamenti. Prevista una lezione sulla legislatura apistica, studio dei prodotti dell’alveare e analisi sensoriale. E naturalmente il miele: dove, quando e come riuscire a fare una produzione più variegata possibile (14 marzo). Le lezioni teoriche siu tengono in Comune. Per tutte le informazioni contattare 0575907436.