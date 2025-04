Il Marconi e il rebus delle aule: "Nuovo immobile in affitto per trovare gli spazi mancanti"

Novità importanti per il futuro del liceo scientifico Marconi a corto di aule nella seconda sede provvisoria de La Scala. "Nei giorni scorsi è stato firmato con Polis il contratto di locazione che prevede l’affitto anche di un nuovo immobile, prossimo a quello già in uso – spiega spiega il presidente della Provincia – Massimiliano Angori per una nuova porzione complessiva di 532 metri che sarà destinata alla realizzazione di nuove aule per rispondere alle esigenze dell’istituto che, da tempo, è oggetto di un boom di nuovi iscritti, anche per l’alto livello della didattica proposta". "Il canone annuo complessivo, tra quello già in uso dal Marconi e i nuovi spazi, sarà pari a 275mila euro più iva – aggiunge – con un rapporto fra spesa e spazi del canone di locazione sostanzialmente invariato rispetto al contratto 2019".

"La struttura tecnica provinciale si occuperà adesso della realizzazione delle lavorazioni per mettere a disposizione, nei tempi più stretti possibili, le nuove aule per tutta la comunità scolastica del Marconi – dice il sindaco Simone Giglioli –. Si tratta ovviamente, al netto delle spese necessarie e parametrate al valore di mercato, di una azione necessaria per dare linfa vitale a un istituto fondamentale per il nostro territorio, ma anche utile alle comunità limitrofe, visto il grande bacino di utenza". Il tutto servirà a dare al Marconi quel respiro necessario in termini di spazi che è diventato vitale per affrontare il futuro. In attesa che possa decollare il progetto del nuovo liceo. Di cui è stata individuata l’area – la zona ex Agip di Ponte a Egola –, ma ancora non c’è né la progettazione, né tanto meno le risorse per una eventuale realizzazione.

Carlo Baroni