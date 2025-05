Il Maggio dell’inclusione dedicato ai più fragili

BUTI

"Maggio mese dell’inclusione". Anche quest’anno il Comune di Buti e l’associazione Il Cigno D’Oro dedicano questo mese all’inclusione, con un calendario di appuntamenti che hanno l’intento di presentare il lavoro delle realtà del territorio impegnate nelle attività di inclusione delle persone con fragilità, promuovere questa cultura e tutelare i diritti di uomini e donne, ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali. Dopo la presentazione del libro sui "Vent’anni di cammino" del Cigno d’Oro, realtà composta prevalentemente dai genitori dei ragazzi e delle ragazze in condizione di disabilità che lavorano a fianco di amministrazione comunale, Asl Nord Ovest, Società della Salute, associazioni e cooperative del territorio e il pranzo della solidarietà di domenica scorsa, domani 15 maggio è in programma, in collaborazione con l’associazione Artemisia, un’estemporanea di pittura che vedrà coinvolti i ragazzi e le ragazze che frequentano i centri diurni della Valdera. "Tavolozza" sarà il centro storico di Buti. Infine, il 28 maggio spettacolo teatrale "La notte delle Stelle Cadenti" pensato e realizzato dagli ospiti del centro diurno Il Girasole di Cascine di Buti, in collaborazione con il centro Impronte Sonore e la regia di Enrico Pelosini.