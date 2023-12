Il Lions e la solidarietà. Raccolti fondi alla festa per le famiglie bisognose

Per il Lions Club di San Mihniato, il tradizionale appuntamento con la festa degli auguri, è importante momento di socializzazione. Ma, come sempre, è anche un momento di solidarietà. Infatti, nella bella conviviale in sede, al ristorante Pepenero di San Miniato – guidato dallo chef Gilberto Rossi – è stata fatta la donazione di mille euro, raccolti con il gioco a premi dei pacchi. Il presidente Marco Pucci e tutti i soci del club confermano il loro impegno a supporto di chi è in difficoltà e quanto raccolto andrà ad incrementare le donazioni e l’acquisto di buoni spesa per le famiglie bisognose del territorio, già programmate per il Natale 2023. Un ringraziamento speciale dai lionisti allo chef Gilberto Rossi per aver donato il primo premio del gioco dei pacchi ed aver reso speciale la serata che è un evento tradizionale per il club.