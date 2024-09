Il libro L’uomo che fece grande la Crsm

La città della Rocca e tutto il Comprensorio del Cuoio, "rileggono", grazie alla Fondazione Crsm, un capitolo lungo della storia del territorio legato alla figura di Silvano Vallini. Avrebbe compiuto cent’anni oggi, l’imprenditore di successo e il politico (venuto a mancare nel 2002), che per almeno tre decenni ebbe in mano le scelte più importanti legate al futuro di questa zona. Vallini fu il grande timoniere della Cassa di Risparmio di San Miniato nel periodo di massima espansione, quegli anni ’60 e ’70 di crescita economica e di sguardi lanciati sul domani. Al periodo della sua presidenza si devono operazioni strategiche che per San Miniato e la zona hanno voluto dire sviluppo: l’auditorium di piazza Bonaparte, il centro studi I Cappuccini, il palazzetto dello sport, solo per citare i più rilevanti.

Poi il lungo periodo alla guida del Dramma Popolare, quel Teatro del Cielo nato sulle macerie della guerra, a cui dette quella dimensione nazionale che oggi è il fiore all’occhiello di San Miniato. Delle Festa del Teatro, Vallini, fece un biglietto da visita della città portando sulla scena di piazza Duomo il meglio del teatro italiano e prime assolute nella drammaturgia dello spirito. Poi c’è il Vallini della Democrazia Cristiana, l’uomo della battaglie e della mediazione, il legame del territorio con Roma, l’amico dell’onorevole Togni. Il commendatore – tutti lo chiamavano cosi – è stato tutto questo, e molto altro. Ed è per questa ragioni che la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha deciso di pubblicare il volume "Silvano Vallini - L’uomo e l’imprenditore, fra politica, banca e impegno sociale" che sarà presentato stasera alle 18 a Palazzo Grifoni. Settanta pagine che ripercorrono la vita e l’impegno di uno dei protagonisti del ’900 nel Comprensorio attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto ed ha collaborato con lui. Fra questi, Amerigo Cheli, Gianfranco Rossi, Miriano Matteoli, don Vasco Migliarini, Mario Lazzeri. La presentazione sarà introdotta dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti. Seguirà il saluto del sindaco del Comune di San Miniato, Simone Giglioli. Interverrà Carlo Baroni, autore del volume, dialogando con Fabrizio Mandorlini, editore e giornalista.