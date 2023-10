Il Giubileo dei giovani. In duomo con il vescovo

In un anno importante per la diocesi, i 400 anni di vita e di storia, si celebra anche il Giubileo dei Giovani. L’appuntamento è per domenica dalle 16 alle 19, in cattedrale, con il, vescovo Giovanni Paccosi, e i giovani provenienti da tutto il vasto territorio diocesano. Un omento che rientra perfettamente nie festeggiamenti in corso e nell’attenzione speciale che il vescovo Giovanni dedica ai giovani, li ha voluti incontrare più volte e in momenti diversi dal suo ingresso alla guida della chiesa di San Miniato. Un ingresso che è avvenuto nel bel mezzo dell’anno giubilare iniziato nel dicembre scorso. Infatti il 5 dicembre 1622 la bolla di Papa Gregorio XV riconobbe la nuova diocesi di San Miniato, separata dalla sede episcopale di Lucca. Durante l’anno giubilare, che si concluderà l’8 dicembre 2023, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, visitando la cattedrale. Tra i luoghi giubilari c’è il Santuario del Santissimo Crocifisso (29 ottobre per la festa annuale) quando viene scoperta ai fedeli l’immagine custodita.