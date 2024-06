Il Giglioli bis e le due riconferme. Sindaco al lavoro per la giunta: "Terrò conto della Maggiorelli"

Filo Rosso annuncia opposizione. Pur nel dialogo e offrendo collaborazione. Niente ingresso in giunta, al momento. Intanto Giglioli lavora alla squadra che avrà almeno due riconferme. "Sto facendo gli incontri proprio in questi giorni – dice il sindaco, eletto per il bis – . Potrei comunicarla entro il 10 di luglio, anchd perhè entro il 15 riuniremo il consiglio comunale". In quali direzioni si sta muovendo? "Ripeto: un mix di novità ed esperienze collaudate – dice Giglioli – . Sui nomi preferisco attendere". Ma tutti danno per certe due conferme: Marco Greco e Loredano Arzilli, da capire solo se manterranno le deleghe che avevano nel Giglioli Uno. Il lavoro più dififcile è intorno alle new entry, ci sono equilibri interni al Pd da sistemare e accontentare. E poi c’è una giovanissima 21enne, Eelena Maggiorelli, che ha vinto la lista Pd incassando ben 270 preferenze. "Indubbiamente ne terrò conto – spiega Giglioli, lasciandosi andare a qualche indiscrezione –. Un risultato di questo genere deve essere premiato. Da vautare come". Alla lista Noi per San Miniato andrà un’assessoratoe senza dubbio sarà per Matteo Squicciarini.

La partita a sinistra, a questi punti, sembra orami rimandata. Anche Veronica Bagni, al momento, non mostra aperture da parte di Filo Rosso. "A Giglioli dico ‘ci ritroveremo in Consiglio comunale’ – dice – . Il nostro modo di fare opposizione sarà puntuale e trasparente, e non mancherà di ascolto e dialogo qualora saranno presentate proposte che si accordano al nostro modo di vedere San Miniato, ovvero quelle legate al programma che è stato votato dal 12,56% degli elettori". "Fuori dall’aula del Consiglio, c’è tutto un mondo per Filo Rosso. La giovane squadra che ha lavorato per queste elezioni non dichiara finita l’esperienza, anzi rilancia con un progetto di radicamento sul territorio – spiega Bagni –. A fronte di un ottimo risultato elettorale considerati i tempi ristretti della campagna elettorale e la mancanza di partiti politici nazionali in sostegno della lista, Filo Rosso vuole strutturarsi come soggetto politico organizzato nel territorio comunale. Partiremo da uno statuto dove fisseremo i nostri valori fondamentali e stabiliremo regole democratiche per l’elezione degli organismi di gestione del nostro movimento politico, al quale sarà possibile partecipare tramite tesseramento".