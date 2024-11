Il distretto piace ai colossi. Concerie, nuova acquisizione. Henan Prosper prende Ausonia

Un’altra importante acquisizione nel distretto delle concerie, eccellenza toscana nel mondo della pelle made in Italy e tassello strategico della filiera della moda internaizonale. Henan Prosper & Colomer Moda Co., Ltd, attraverso la sua controllata spagnola Colomer 1792 S.l.u., ha acquisito l’intero capitale sociale di Ausonia Srl, storica azienda del distretto. Ausonia, fondata dalla famiglia Donati, è un punto di riferimento nel settore, che fornisce pelli pregiate a rinomati brand della moda e del mobile di lusso.

L’operazione – spiega una nota – consolida la posizione del gruppo Henan Prosper, leader globale nell’industria della pelle con oltre 11mila dipendenti nel mondo, rafforzandone ulteriormente la presenza nel mercato italiano. Bernoni Grant Thornton ha affiancato Colomer 1792 S.l.u. nell’intero processo di acquisizione. Il team è stato guidato dal Socio e capo del dipartimento legale Carlo Giuseppe Saronni, coadiuvato da Mattia Bianchi. Il partner Gianni Bitetti, supportato da Mattia Tencalla, ha curato la preventiva attività di due diligence fiscale. La parte notarile è stata seguita da Stefano Rampolla, socio fondatore di znr Notai.

L’acquisizione di Ausonia Srl – una delle grandi realtà del Comprensorio del Cuoio dove anche grandi marchi della moda hanno acquisito concerie negli ultimi anni – è stata preceduta da un’intensa attività di strutturazione aziendale, avviata ad aprile scorso e finalizzata con successo grazie alla stretta collaborazione tra le parti coinvolte e i professionisti.

Carlo Baroni