"Il degrado di piazza Trieste"

Una montagna di sacchi neri dell’indifferenziato.

Spazzatura messa nei carrelli della spesa o abbandonata per terra, una busta sopra l’altra. Sono queste le immagini scattate in via Trieste a Ponsacco, sul retro del tanto discusso ‘palazzo rosa’ di via Rospicciano.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pericle Tecce.

"Sono amareggiato che Ponsacco non si sia aggiudicata il titolo di ’Capitale italiana della Cultura 2025’ – ironizza Tecce –. Avrebbe avuto tutte le caratteristiche per vincere il titolo.

Nelle foto potete ammirare alcune meravigliose opere d’arte contemporanea collocate in piazza Trieste, a due passi dal centro storico".

"Peccato – aggiunge ancora il consigliere leghista – che l’amministrazione si rifiuti di ispezionare le gallerie in ’tutto’ l’edificio. Magari ne troverebbe alcune di inestimabile valore a beneficio dei cittadini. Purtroppo manca la volontà". Allegate a questa didascalia ci sono le immaginI del degrado e dei rifiuti che coprono gran parte del piazzale.

Uno scenario molto lontano dal decoro della raccolta differenziata in generale e da quella puntuale adottata dal Comune di Ponsacco, che prevede per i rifiuti non riciclabili un sacco dedicato e personalizzato con tanto di codice con cui si può (e si dovrebbe ) risalire alla famiglia che lo ha utilizzato.