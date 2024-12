Il cordoglio del sindaco e della comunità

A distanza di quattro mesi la comunità senegalese e l’intera cittadinanza di Santa Croce sono colpite da un altro tremendo lutto. Il 25 agosto scorso, nell’incendio di un appartamento in un condominio nel centro storico di Santa Croce è morta la piccola Mame Diara di soli 4 anni. Figlia di una coppia di origine senegalese, residente a Pontedera, la piccolina era in casa di amici e stava dormendo quando è divampato il rogo. Mame Diara è morta soffocata dal fumo.

Ieri, sulla variante Aurelia a Viareggio, un’altra tragedia che colpisce la comunità senegalese di Santa Croce, la più numerosa di tutte le comunità straniere, e l’intera cittadinanza. In un incidente stradale sono morte zia e nipote: Mame Badiane Thioune di 47 anni e sua nipote Sokhna Thioune di 9 anni. "Una tragedia che ci colpisce tutti – le parole del sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni – Meissa e la sua famiglia sono molto conosciuti a Santa Croce e la notizia della vicenda che li ha coinvolti ci rattrista profondamente. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità senegalese tutta e ci mettiamo a disposizione per quanto è nelle nostre possibilità, per aiutare in questo momento di grande sofferenza". Cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dal tremendo lutto viene espresso dall’associazione senegalese Co.s.San con il presidente Doudou Dia.

g.n.