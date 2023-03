Il consiglio comunale torna ai numeri pre Covid, boom di presenze

Anche il consiglio comunale torna ai numeri pre Covid. Sono stati presentati dal presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri insieme al vice presidente Michele Altini, che hanno fatto una panoramica della mole di lavoro che l’assemblea ha svolto. I numeri raccontano di un’attività che ha addirittura incrementato i propri impegni, lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha comportato. Nel 2022 il consiglio comunale di San Miniato si è riunito 17 volte, sempre in modalità mista e tornando stabilmente in Sala del Consiglio, una in meno del 2021, per complessive 80 ore e 45 minuti, 2 ore in meno del 2021 (82 ore e 18 minuti), ma ben oltre le 51 ore e 38 minuti del 2020 (+ 36 %). Quattro le sedute aperte (Giorno della memoria, Giorno del ricordo, Premio Consiglio Comunale e seduta dedicata alla situazione del Liceo Marconi). Sono stati deliberati 86 argomenti tecnici (- 6,25 % rispetto al 2021), 1 ordine del giorno, 2 domande di attualità, 20 mozioni e 33 interpellanze, un dato in linea con le 36 presentate nel 2021 (- 9%). Dati importanti anche quelli che riguardano la collaterale attività delle Commissioni consiliari permanenti che certo non si è fermata:. La modalità mista di partecipazione, ormai assunta stabilmente, ha permesso di abbattere in maniera significativa il numero di assenze ai 17 consigli e alle 42 commissioni consiliari complessive facendo registrare una media altissima: alle sedute ha partecipato una media di 14,5 consiglieri (90,6 %), ben al di sopra di quanto avveniva prima dell’introduzione del nuovo sistema di partecipazione digitale. Per quanto riguarda i costi, il gettone di ciascun consigliere è 20 euro (lordi) a seduta (lo stesso vale per la presenza alle commissioni). Il compenso totale stanziato per i consigli del 2022 è 4.600 euro (lordi), - 5,35 % rispetto al 2021 (4.860 euro), mentre quello per la presenza.

