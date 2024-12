Il concertone in piazza. Luisa Corna e i Game boys

Una notte, speciale, e dal sapore amarcord con il grande spettacolo dell’ultimo dell’anno in Piazza del Popolo a San Miniato. Ad organizzarlo sono il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, grazie al prezioso contributo della Fondazione Crsm e dell’Azienda Speciale Farmacie. Protagonista della serata sarà Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva e attrice che festeggerà l’arrivo del nuovo anno insieme ai Game Boys, una band musicale che porta sul palco un autentico omaggio agli anni ‘90, ricreando fedelmente le sonorità e l’atmosfera di quel decennio iconico.

Game Boys è una band fondata nel 2021 dal batterista Giovanni Macchi insieme al tastierista Simone Maculan e al bassista Alberto Mascitelli, la band Game Boys nasce come formazione a cinque elementi tutta al maschile. Dalla loro prima esibizione del 27 agosto 2021, la band porta sul palco un autentico omaggio agli anni ‘90, ricreando quel clima musicale da safari metropolitano che caratterizzò un decennio i cui successi sono ancora oggi autentici cult per le nuove generazioni.

Con un sound curato nei minimi dettagli e supportato dalle migliori strumentazioni, la band coinvolge il pubblico grazie all’energia dei frontman, alla carica dei musicisti e agli effetti speciali che includono fontane fredde, fiamme, coriandoli, video sincronizzati e altro. Una formazione che vanta partecipazioni prestigiosa. Fra i concerti più significativi vi è quello nel milanese del 29 giugno corso: la band ha l’onore di dividere il palco con Nathalie Aarts dei Soundlovers, nota per il successo dance “Surrender” che dominò le classifiche italiane alla fine degli anni ’90.

"Vi aspettiamo tutti in piazza per aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno, mi auguro che in tanti verranno a fare festa insieme a noi, sperando davvero che il 2025 sia ricco di buone opportunità e porti con sé tanta serenità," dice il sindaco Simone Giglioli che, come da tradizione, salirà sul palco per il conto alla rovescia e per il brindisi con tutti i cittadini. Poi si continuerà a cantare, insieme, ed a ballare. San Miniato continua così la tradizione dell’evento in piazza per tutti a San Silvestro: una carrellata iniziata il 31 dicembre 1999 quando la Fondazione Crsm volle festeggiare regalando a tutti un grande concerto, l’ingresso nel nuovo millennio.

Carlo Baroni