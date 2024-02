Il Comune saluta Campani: "Un punto di riferimento e compagno di strada"

C’è il riposo e la meritata pensione adesso per Daniele Campani che ieri ha svolto il suo ultimo giorno di lavoro da comandante della Polizia Locale di Pontedera. In una gremita sala consiliare la giunta, un nutrito numero di consiglieri comunali, i colleghi della Polizia Locale dell’Unione Valdera e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno voluto salutare e ringraziare Campani per il lavoro svolto in questi anni a Pontedera.

"Daniele, grazie – ha esordito il sindaco Matteo Franconi – per noi sei stato un compagno di strada importante in questi anni, per questa amministrazione e per quella precedente. Un punto di riferimento costante. Grazie per la tua capacità di rendere il nostro corpo della polizia municipale all’altezza dei bisogni, di fare squadra con le altre forze dell’ordine e per quel tuo modo sicuramente caparbio ma poi alla fine comprensivo delle necessità e delle esigenze del territorio". Quindi il saluto del vice questore Luigi Fezza. "Con un po’ di emozione ti salutiamo e ti ringraziamo – ha detto –. Ne abbiamo fatte tante notti bianche, granate, capodanni, partite, manifestazioni e in te ho trovato sempre un validissimo interlocutore che ha saputo sempre darci la giusta e necessaria collaborazione. In te ho trovato non solo un collaboratore ma anche un amico, una persona su cui ho sempre potuto fare riferimento. Mi auguro che in futuro tu possa continuare a darci qualcosa, anche un consiglio, soprattutto in vista dei prossimi eventi che saranno impegnativi". A chiudere il saluto di Campani al quale il sindaco ha poi consegnato una targa di ringraziamento.

"A me i discorsi non piacciono, sono abituato a fare i fatti – il saluto di Camapni – quello che sono riuscito ad ottenere in questi anni non è solo merito mio, ma lo do al personale che nonostante tutto ha sempre operato con professionalità. Sono nato militare e morirò militare, il rispetto alla divisa lo porterò sempre". Da oggi entrerà in servizio il nuovo comandante, Francesco Frutti, 37 anni, in arrivo da Campi Bisenzio dove ha operato alla guida del comando per cinque anni.