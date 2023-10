Il Comune rende immortale la collezione don Simoni

CALCINAIA

Don Antonio Simoni, per quattordici anni indimenticato parroco di Calcinaia, avrebbe compiuto novant’anni il prossimo 7 ottobre. L’amministrazione comunale lo ricorda con un omaggio alla sua memoria iniziando un progetto di digitalizzazione del numeroso materiale videofotografico da lui raccolto nel corso dei tanti anni di vita parrocchiale. Don Simoni ha sempre amato immortalare con fotografie e filmati i momenti più belli della vita delle parrocchie in cui era chiamato a svolgere il suo ministero. Questa preziosa mole di documentazione videofotografica si trovava nella canonica di Navacchio, dove don Antonio si era ritirato nei suoi ultimi anni. Dopo la pandemia alcuni cittadini di Calcinaia hanno fatto in modo che "la collezione del sacerdote non andasse perduta". Così, con l’autorizzazione dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, e grazie all’interessamento del sindaco Cristiano Alderigi e dell’assessore alla Cultura Christian Ristori, la collezione è stata affidata in custodia all’archivio comunale di Calcinaia. "Il comune di Calcinaia ha iniziato un progetto di digitalizzazione dei video e della foto. L’iniziativa potrà essere allargata al materiale inerente le altre comunità in cui don Antonio fu presente".