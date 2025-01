Il Comune ha attivato il nuovo canale WhatsApp

SANTA CROCEIl Comune di Santa Croce ha un suo canale WhatsApp che prende il posto del sistema di comunicazione con il cittadino che finora avveniva attraverso l’iscrizione alle liste dello stesso social. Il servizio quindi si sposta sul canale dove i cittadini dovranno iscriversi e attivare le notifiche. "In sostanza non cambia il servizio, che rimane uguale come dei contenuti – si legge in una nota del Comune – Ma cambia solo la tecnologia su cui si muove. Anche il nuovo canale è gratuito".

Per accedere al canale è necessario aprire WhatsApp, cliccare su aggiornamenti, che si trova in basso accanto a chat. Poi su cerca (in alto) si scrive il nome Comune di Santa Croce sull’Arno, iscriversi e aprire il canale. Una volta entrati nel canale, per attivare le notifiche è necessario cliccare sulla campanella. In alternativa si può copiare questo il link https://shorturl.at/1LYub andare. Dal canale WhatsApp si possono solo ricevere le comunicazioni. Per comunicare con il Comune [email protected] o 0571 38991.