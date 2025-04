Il Comune di Lajatico torna ad assumere: "Per aumentare la qualità dei servizi"

"Un nuovo inizio per Lajatico, che guarda al futuro con determinazione, entusiasmo e una visione chiara". Con queste parole il sindaco Fabio Tedeschi annuncia novità grazie a con un "progetto concreto di sviluppo sostenibile, innovazione e valorizzazione del territorio". La prima buona notizia arriva già da aprile: il Comune potrà finalmente contare su due nuove unità di operai specializzati. "Questo importante traguardo è stato possibile grazie al supporto dell’Unione Valdera, del Servizio Personale la Responsabile Francesca Morelli e da Samuela Cintoli, alle quali và un sentito ringraziamento per la collaborazione – dice il primo cittadino – Le nuove assunzioni colmano un vuoto durato circa un anno, causato dal prepensionamento di due dipendenti che meritano una menzione speciale: Marco Matteoli e Alessandro Simoncini". Ma non finiscono qui le assunzioni. A breve, infatti, entreranno in servizio due nuove figure di istruttore amministrativo, che potranno essere organizzate a supporto della segreteria e della contabilità, ma anche per rafforzare il settore tributi. Il servizio è attualmente in forma associata con i Comuni di Pontedera e Peccioli, "ma l’amministrazione sta valutando nuove modalità di gestione che possano migliorare l’efficacia e la prossimità del servizio".

Per il futuro è in corso la progettazione della Scuola dei borghi, "vicina alle famiglie e a dimensione dei ragazzi e della loro esigenza educativa". Spazio anche al rilancio delle attività economiche locali, "con particolare attenzione all’agricoltura, all’artigianato e alla ricettività sostenibile, aperto un bellissimo dialogo con tutte le strutture e attività del territorio oltre 70;  interventi mirati per migliorare i servizi ai cittadini e contrastare lo spopolamento".