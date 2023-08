Il commercio cresce sotto la Rocca di San Miniato: Ecco la boutique delle "bollicine"

Il centro cresce, continua la sua marcia. Aprono ancora nuove attività. Una ha aperto i battenti da pochissimi giorni ed ha portato in città una produzione d’eccellenza. Un’altra è attesa – in questo caso nel settore della moda – per l’inizio dell’autunno. San Miniato sta dando prova di concreta del suo nuovo appeal. E’ indiscusso il fatto che sembra passato un secolo dal 2010 (sono appena tredici anni) quando il centro storico si spopolava di residenti e di attività commerciale, incamminato verso quello che era un declino pericoloso. Le politiche di spinta al turismo e alla valorizzazione dell’identità storica e culturale hanno poi incrociato la strada con le prime coraggiose iniziative imprenditoriali: è scattato un corto circuito positivo i cui effetti stanno continuando.

Ora anche San Miniato, ogni sera popolata di visitatori che frequentano i tanti ristoranti, ha trovato la sua via dello shopping che continua a crescere ed a portare anche categorie merceologiche che i cittadini stessi, ormai, credevamo appartenere al passato. Con a fianco attività mirate alle tipicità del territorio che sono state la grande risorsa – indiscussa, ormai, la vocazione all’enogastronomia della città della Rocca – e la carta vincente per la ripresa. Così, nei giorni scorsi, ha aperto un nuovo spazio in Piazza del Popolo a San Miniato. La nota azienda vinicola Cupelli Spumanti unica azienda di San Miniato a produrre bollicine, ha aperto un nuovo punto vendita, un wine shop e molto altro, nel cuore del centro storico.

Naturalmente rimane anche la vendita diretta nella cantina di Viale Marconi a San Miniato Basso. Il sindaco Simone Giglioli, presente all’avvio di questa nuova avventura, ha espresso grande soddisfazione. "Complimenti a Ivana e Sara per questa scelta, – ha detto il primo cittadino – che arricchisce l’offerta del centro storico e che consolida la tradizione vinicola di una un’azienda familiare storica sanminiatese". Cresce il commercio. E, dato importante, ci sono anche nuovi residenti.

Carlo Baroni