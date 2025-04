Il colle punta sul turismo congressuale. Bacci: "Mettere a sistema le strutture"

Volterra non solo come luogo di bellezza, storia, antichità, museo open air e scorci da cartolina. Perché la città ora punta a diventare una meta ideale per accogliere congressi, convegni, seminari e simposi, con l’obiettivo di offrire non un semplice evento, ma un’esperienza congressuale in contatto diretto con la città che può proporre una versione originale del turismo congressuale, coniugando cultura e modernità in un ambiente autentico, dove il contatto tra persone e natura è rimasto ancora intatto.

"La combinazione di infrastrutture moderne, palazzi storici, dimore antiche, con il ricco patrimonio culturale, artistico, ambientale, enogastronomico, sono un pregio ed un valore aggiunto per la città che l’amministrazione comunale intende promuovere e potenziare mettendo a sistema un’ampia rete di strutture ricettive e servizi, per trasformare il congresso a Volterra in una vera esperienza nella città - sottolinea l’assessora a turismo e cultura Ilaria Bacci - il turismo congressuale favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici generando un indotto significativo, con ricadute positive su tutto il tessuto locale, promuove il territorio esaltando il prestigio della destinazione. Volterra è in grado di contestualizzare e valorizzare gli eventi nel ricco tessuto storico della città, offrendo molti servizi di accoglienza e ospitalità grazie alla professionalità degli operatori del territorio, E’ però indispensabile avere un’organizzazione strutturata per proporre la città come meta di turismo congressuale e quindi una rete di molteplici servizi che sia pronta a rispondere in maniera tempestiva a tutte le possibili richieste". Consorzio turistico, associazione degli Albergatori e Siaf scuola internazionale di alta formazione, mettendo a valore le loro rispettive esperienze e competenze, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, stanno già da tempo lavorando per costruire e dare esecuzione a un progetto articolato e condiviso.

L’amministrazione comunale nel mese di maggio pubblicherà una manifestazione di interesse per raccogliere la disponibilità di tutte le attività, associazioni e operatori economici interessati a far parte della rete dei servizi di accoglienza destinati a eventi congressuali. Saranno così individuati i soggetti che, entrando nel network, consentiranno di attivare il progetto e promuovere Volterra come meta di esperienze congressuali.