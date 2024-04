Il colle etrusco spalanca le porte agli scooteristi

Volterra, come tutti i paesi della provincia pisana, è pronta per accogliere al meglio le centinaia di vespisti da tutta Italia e da tutto il mondo che stanno arrivando in Valdera. Venerdì mattina partirà da Pontedera il tour di Vespa che arriverà per le 11.30 in piazza dei Priori. I partecipanti accederanno alla città da porta San Francesco e attraverseranno via Franceschini, via Ricciarelli e via Roma. Sosterranno in piazza San Giovanni ed in piazza dei Priori fino alle 15. Alla ripartenza usciranno dalla città da piazza Martiri della Libertà percorrendo il viale dei Ponti. Per garantire la sicurezza della città ed evitare ingorghi è stata predisposta l’accoglienza e lo smistamento dei partecipanti. Ci sono ad oggi oltre 250 iscritti, e se le condizioni meteo saranno favorevoli potrebbero essere molti gli amatori al seguito dei partecipanti.

Il Comune di Volterra per l’occasione concede la riduzione sul prezzo di ingresso ai musei di Volterra per i partecipanti del Vespa World Day che hanno prenotato la gita a Volterra. Gli iscritti ed i loro accompagnatori hanno diritto all’acquisto della Volterra card al prezzo di 10 euro. Sono disponibili anche delle visite guidate gratuite offerte dal Comune di Volterra: 1° turno ore 12 e 2° turno alle 13.15 entrambi suddivisi in 3 gruppi di 30 persone per il Museo Guarnacci, la Pinacoteca ed il Palazzo dei Priori (una visita a scelta per ogni partecipante) con il punto di ritrovo di fronte all’ingresso dei rispettivi musei. Per facilitare la visita è stata già inviata una mappa scaricabile ad ogni partecipante all’ evento. Intanto numerosi ristoranti hanno già predisposto menù dedicati ai partecipanti.