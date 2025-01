Il circolo Lotti Valdera e l’assegno da 500 euro al reparto di oncologia dell’ospedale di Pontedera

Pontedera, 15 gennaio 2025 – Il circolo Lotti Valdera ha donato 500 euro al reparto di oncologia dell'ospedale di Pontedera. Ieri, nell'atrio dell'ospedale di Pontedera, Michele Marconcini e Fabio Falaschi, rispettivamente presidente e vice presidente del circolo Lotti Valdera, hanno consegnato un "assegno" con la cifra raccolta con la lotteria di Natale, che metteva in palio due biciclette.

"Ringrazio il circolo Lotti Valdera per l'impegno profuso in questa occasione a favore di una realtà importante del nostro ospedale" ha detto Luca Nardi, direttore dell'ospedale, presente con gli altri componenti della direzione sanitaria. "Anche io voglio ringraziare il circolo Lotti Valdera - ha aggiunto Luigi Coltelli, direttore facente funzioni dell'oncologia, anch'egli presente alla cerimonia con una delegazione di medici ed infermieri del reparto - e tutte le persone che hanno partecipato a questa raccolta, dimostrando un grande spirito di solidarietà".

Il presidente Marconcini ha concluso la cerimonia ribadendo l'impegno del circolo a promuovere nuove manifestazioni a scopo benefico per l'ospedale di Pontedera.

Il Circolo Lotti Valdera, che organizza attività ricreative, come gite e tornei sportivi, eventi culturali, visite a mostre d’arte e corsi di lingua ed è impegnato nel promuovere e nel migliorare il benessere di lavoratori e utenti dell’ospedale, è un’associazione di promozione sociale che ha la propria sede all’interno dell'ospedale pontederese. La maggioranza dei soci è costituita da lavoratori dell’ospedale. Le radici del circolo affondano nell’ex “Cral Ugo Del Rosso”, fondato dai dipendenti della ex Usl 16 Valdera nella metà degli anni ’80 e che per trent'anni ha mantenuto con impegno e abnegazione l’attività di punto d’incontro e di ristoro all’interno dell'ospedale.