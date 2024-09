Il caso liceo e quant’è costato: "Un vero e proprio pasticcio"

Il "pasticciaccio brutto" del liceo Marconi. E’ un’analisi impietosa quella della Lega sulla vicenda della scuola che ora si trova nella sua seconda sede provvosoria. "Il presidente della Provincia di Pisa si è precipitato a San Miniato per gettare acqua sul fuoco – attacca il Carroccio che ha fra i suoi esponenti di spicco Roberto Ferraro (nella foto) –. Come sempre però poco spazio hanno avuto i riferimenti alle responsabilità connesse all’abbandono della sede del liceo a San Donato acquistata nel 2008 per oltre 7 milioni di euro e chiusa nel 2016 per problemi strutturali. La storia dell’acquisto fallimentare di un edificio non idoneo ad una scuola non deve cadere nel dimenticatoio perché l’incauta acquisizione, oltre al disagio che ha comportato a famiglie e studenti, è costata al momento 11 milioni di euro di denaro pubblico". "Nella passata consiliatura nelle innumerevo occasioni in cui venne affrontato dalle opposizioni il problema della ubicazione del liceo emerse che preliminarmente all’acquisto dell’immobile, acquisto poi effettivamente deliberato dalla Provincia, i competenti organi tecnici avevano sottolineato che l’immobile ubicato a San Donato proposto per accogliere la scuola – ricorda la Lega – avrebbe dovuto essere conforme alle normative esistenti con particolare riguardo alla normativa scolastica, e il Comune avrebbe dovuto rilasciare l’agibilità del fabbricato per usi scolastici. Quindi le problematiche connesse all’acquisto di un immobile industriale per destinarlo ad uso scolastico furono fin da subito ben presenti". Nel 2016 nell’immobile "si verificarono “fenomeni di sfondellamento dei solai” a seguito dei quali il liceo Marconi venne abbandonato, per inutilizzabilità dell’edificio ad uso scolastico per il quale era stato acquistato". Ora la scuola è a La Scala e paga un affitto "saporito".