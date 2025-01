Il caso Keu e il dibattito politico: "Vogliamo sapere i siti bonificati"

Il caso keu torna sotto la lente della politica, mentre, gradualmente, proseguono le udienze preliminari nell’aula penale di Firenze (la prossima a febbraio). Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega annuncia: "Interrogherò nuovamente la giunta per conoscere, in dettaglio, quali siti siano stati bonificati e se sia possibile conoscere, procedimento giudiziario permettendo, quali altri luoghi siano stati inquinati dal Keu, oltre a quelli già noti".

Intanto Meini ha presentato un’interrogazione "per sapere "se le varie proposte emerse al termine dei lavori della commissione speciale d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose,fossero state recepite dal consiglio regionale". "In particolare, vogliamo sapere se siano stati attivati accordi di collaborazione con le Prefetture per monitorare l’accesso delle imprese alle risorse dei fondi strutturali del periodo 2021-27‬– dice – , nonché se sia stato preso in considerazione un potenziamento del fondo antiusura a favore del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi, per evitare il ricorso a capitali immessi dalla criminalità".