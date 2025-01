Il caso del Palazzo rosa. Gasperini: "E’ pronta l’ordinanza di sgombero"

di Gabriele NutiPONSACCO"Nel Palazzo rosa di via Rospicciano vivono ancora 66 persone, tre famiglie con disabilità e otto famiglie con minori. L’ordinanza di sgombero è pronta. Ovviamente va coordinata col prefetto perché, ricordiamoci, che l’ordinanza che io faccio deve essere eseguita dal prefetto. Comunque è pronta, la faccio digerire al prefetto appena c’ho la copertura da Roma". Sono le parole del sindaco di Ponsacco, Gabriele Gasperini, che nell’ultimo consiglio comunale ha risposto a un’interpellanza sul Palazzo Rosa presentata dai consiglieri del Partito Democratico Fabrizio Lupi e Irene Meini.

Lupi ha chiesto se è "stato completato il censimento, se è ancora intenzione del sindaco applicare lo sgombero con ordinanza tramite il Regio Decreto del 1934, quali sono le tempistiche, se è vero che era stato individuato un Comune dove trasferire le famiglie, come dichiarato dall’ex assessore Samuele Ferretti, e di quale comune si trattava e se si conoscono i luoghi dove verranno trasferite queste persone".

"L’ordinanza di sgombero sarà attuata tramite l’articolo 54 del Tuel – ha risposto Gasperini – Avevamo trovato un paese in un’area soggetta a spopolamento, ma la Regione ci ha ribadito che, essendo la Società della Salute Valdera Valdicecina beneficiria del finanziamento di 200mila euro dello scorso anno, di cui ne rimangono 130mila, questi soldi vanno usati per un ricollocamento nella stessa Sds. Dalla Sds ci attendiamo che operi lontano da Ponsacco e ricollochi queste persone nelle propaggini marginali del suo territorio. I nomi delle località sono riservati. Quando arriveranno i 150mila euro già annunciati dall’onorevole Ziello il percorso del ricollocamento extraprovinciale potrà riprendere".

"Una gestione miope che non affronta il problema alla radice – le parole dell’ex assessore Samuele Ferretti – Svuotare il Palazzo Rosa con soluzioni abitative nei Comuni limitrofi o della Provincia di Pisa non corrisponde a ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ai ponsacchini". "Il regio decreto e lo sgombero subito erano tutta una montatura di Gasperini e del centrodestra in campagne elettorale per raccattare voti", ha replicato Lupi.