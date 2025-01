Il cardinale Bassetti in visita. Incontro sui temi del Giubileo

Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei e vescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, sarà stasera a Santa Croce nella chiesa di Sant’Andrea apostolo per tenere una conversazione dal titolo: "Vivere la riconciliazione e il perdono, dimensionifondamentali del Giubileo". L’inizio è fissato per le ore 21.15. L’appuntamento, aperto a tutti, rientra nel ciclo d’incontri "Camminiamo insieme nella speranza" che ladiocesi di San Miniato sta dedicando a tematiche inerenti il Giubileo 2025 e il Cammino sinodale. Bassetti era stato ospite in diocesi di San Miniato già nel 2018, quando era presidente della Cei. L’incontro sitenne allora a San Miniato Basso. In quell’occasione confidò conschiettezza: "La mia vita sembra una piramide rovesciata: più salgo in su con gli anni e più gli impegniaumentano", raccontando con tocchi d’umorismo di quando, alcuni mesi prima, si era presentato alcospetto di papa Francesco per intonare il suo desiderato "nunc dimittis" e domandare il pensionamentocome pastore della Chiesa. Il Santo Padre in quella circostanza trattenne un sussulto e gli disse: "Vai, vai…". Di lì a poco arrivò la nomina a presidente della Conferenza dei vescovi, che ne fece un po’ il “parroco” di quella grande “parrocchia” che è l’Italia.