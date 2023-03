Il carabiniere si candida Auriemma lancia la sfida

Carabiniere, 50 anni, esperto di arti marziali e presenza costante nell’organizzazione di eventi paesani e nel volontariato: ecco Francesco Auriemma, il candidato sindaco che ufficializza la propria volontà di scendere in pista alle elezioni amministrative prossime venture, che si svolgeranno il 14 e 15 maggio. Auriemma si lancerà nell’agone politico supportato da una lista civica. "Non abbiamo colore politico, ma solo tanta voglia di fare per il nostro bellissimo Comune – sottolinea il candidato - Abbiamo bisogno di novità, di turismo, di nuovi strumenti tecnologici, di incentivi per le famiglie e le aziende e di altre tantissime iniziative che valorizzino i nostri luoghi e che permettano ai residenti di poterci vivere nel miglior modo possibile. Per questo progetto, il cui scopo sarà quello di portare lustro al nostro Comune, avremo bisogno dell’appoggio di tutta la popolazione. Vogliamo credere in Montecatini e nel suo futuro, e dare un domani al nostro territorio. Se dovessi vincere? Sarei un sindaco amico, un cittadino tra i cittadini, e chi mi conosce può confermarlo".

Nei prossimi giorni verrà svelata la squadra, il nome e il programma della lista civica di Auriemma. E cosa accade in casa centrosinistra? Intanto è ufficiale la disponibilità a candidarsi dell’attuale vice sindaco, Alberto Fiorini, una disponibilità espressa in una lettera inviata ai vertici locali e provinciali Dem. Fiorini, nella missiva, ha inoltre evidenziato la propria apertura a sottoporsi alle primarie. Percorso che, per il centrosinistra, dati i rumors, sembra già tracciato dal momento che oltre a Fiorini, spunterebbe un’altra candidatura all’interno del Partito Democratico. Un nodo che sarà sciolto nelle prossime ore mentre tramonta, almeno fra le fila del Pd, la possibilità di una candidatura allo scranno più alto dell’amministrazione comunale per Margherita Pala, ex rappresentante dell’attuale maggioranza di governo che di recente ha rassegnato le dimissioni dalla sua lista per forti divergenze con il sindaco Sandro Cerri e la giunta per le decisioni prese in merito alla chiusura della scuola media ‘Donegani’ e per la scelta della maggioranza di optare verso moduli prefabbricati in cui fare lezione.

I.P.