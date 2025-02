Il benessere dei ragazzi a scuola. Un progetto basato sul dialogo

Un percorso di ascolto, realizzato dalla Cooperativa Sociale Il Cammino e finanziato dall’Amministrazione Comunale. Si chiama "A scuola ti ascolto" ed è il nome del progetto, che intende promuovere il benessere psicofisico individuale e socio-relazionale degli alunni di differente età, attraverso interventi calibrati in relazione ai bisogni emergenti. Un percorso si propone in continuità con l’intervento Bucyber, il progetto volto alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo realizzato lo scorso anno.

"Dopo l’intervento dello scorso anno, in cui era previsto uno sportello di ascolto, è risultato necessario proseguire su questa strada – dice la sindaca Arianna Cecchini –. Il benessere dei ragazzi e delle ragazze nel contesto scolastico è fondamentale per le relazioni interpersonali e per migliorarle nel contesto sociale e familiare di riferimento anche in orario extrascolastico". Gli interventi dovranno rispondere a specifiche necessità legate ai diversi stadi di crescita, dei contesti familiari, sociali e culturali: obiettivo finale è il raggiungimento del benessere individuale e collettivo.

Gli interventi con il supporto degli esperti, saranno orientati alla creazione di gruppi scolastici coesi e consapevoli, aperti al dialogo a vari livelli, all’ascolto dei bisogni, delle necessità e delle problematiche individuali o collettive e, infine, alla valorizzazione delle potenzialità positive di ciascuno per il raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con la scuola, con lo studio, con gli insegnanti e con i compagni. Saranno coinvolte nel progetto le dottoresse Simona Orlandi, Martina Balducci, Michela Guerrini, che collaborano ormai da anni con la Cooperativa Il Cammino per progetti di contrasto alla dispersione scolastica e di supporto all’infanzia e all’adolescenza.