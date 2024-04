Il Baule dei sogni torna con lo spettacolo "Ape Pina"

Il Baule dei sogni, dopo i primi due appuntamenti all’aperto si

trasferisce al Teatro comunale di Santa Maria a Monte. Oggi alle 16.30 andrà in scena "Ape Pina", una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro, di e con Vania Pucci, età consigliata dai 3 anni. Una storia semplice, rivolta ai più piccoli, di animali, piante e relazioni che sottolinea l’importanza del lavoro di piccoli animali come le api, per suscitare anche nei bambini un’attenzione necessaria verso il mondo circostante, la natura, la biodiversità, tutto ciò che riguarda la vita.

Lo spettacolo racconta la storia di una signora che decide di dare la caccia alle api che, ronzando tutto il giorno intorno alla sua testa, non la fanno dormire. Inizia a scacciarle, ma si imbatte in un’ape, Pina, che non si dà per vinta e continua a ronzare intorno ai fiori tutto il giorno. Alla fine riesce nel suo intento, ma intorno tutto il paesaggio è cambiato: non ci sono più fiori, tutto diventa brullo e silenzioso, ma è davvero bello così?

Sempre al Teatro comunale sabato 20 aprile in programma Papero Alfredo. Ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso).