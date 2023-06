Il battello "Andrea" molla gli ormeggi: sabato prima traversata

Torna a salpare nelle acque dell’Arno il battello fluviale Andrea da Pontedera, arrivato alla sua 14esima stagione. La prima corsa è in programma per sabato 17 giugno con una corsa extra tutta dedicata all’ambiente con Plastic Free e una raccolta di rifiuti dal battello lungo il fiume. Le corse sono in programma ogni sabato ed ogni domenica per tutta l’estate, con partenza ore 18. Quella del battello è diventata ormai una tradizione per Pontedera che permette ad un massimo di 50 visitatori a corsa di navigare sul fiume lungo un percorso spesso poco conosciuto a due passi dal centro città. Gli approdi restano quelli dell’anno scorso, e quindi la partenza (e l’arrivo) dall’approdo di via Bologna e quindi dai Canottieri vicino al Parco dei Salici, oltre a quello di Arnera e quello de La Rotta, dove a settembre come ogni anno vengono organizzate corse speciali in occasione della Fiera dei Fischi e delle Campanelle. Il viaggio resta gratuito, per grandi e piccini. Occorre però la prenotazione che può avvenire tramite cellulare o Whatsapp al numero dell’ufficio turistico (388.7583081) oppure inviando una mail a [email protected] specificando nome e cognome dei partecipanti. Si parte sabato in occasione della festa Ambientiamoci dedicata alla natura. Il ritrovo è alle 15 all’approdo del Canottieri al Parco dei Salici, alle 15.30 partirà il battello con a bordo grandi e piccini.

"Ci auguriamo che ci possano essere tanti bambini, per sensibilizzare anche loro sul tema dei rifiuti – spiegano Rossella Sabatini e Daniele Scateni di Plastic Free – dal battello noi operatori rimuoveremo, se ci saranno, rifiuti lungo gli argini. Chi salirà a bordo potrà godersi il percorso e assistere a queste operazioni durante le quali illustreremo i problemi dell’abbandono dei rifiuti". Alle 17, al rientro, ci saranno allo stand di Plastic free laboratori per bambini, giochi e varie attività sempre sul tema della natura. Ma al parco ci saranno anche gonfiabili e stand per adulti con varie attività e dimostrazioni di yoga, sport vari, capoeira ecc. Nel frattempo sempre dai Salici alle 17 partirà un trekking CAI su area fluviale urbana con arrivo alle 18 all’opera di presa dello scolmatore. Alle 18 la prima corsa ordinaria del battello con la guida storica di Michele Quirici.

Luca Bongianni