Il 2025 sveglia il Fratres Perignano. Sette gol per cominciare la risalita

Il nuovo anno inizia con la goleada del Fratres Perignano, la delusione dei Mobilieri Ponsacco, il pari del Cenaia e l’ennesima sconfitta della Cuoiopelli. Le quattro squadre di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza continuano a navigare tra la media e la bassissima classifica anche se con umori opposti.

Sorride il Fratres Perignano che nella gare del debutto in panchina di Pacifico Fanani annienta il Fucecchio – al punto che il presidente della compagine bianconera ha deciso di rimborsare il biglietto ai 30-40 tifosi che domenica hanno seguito la squadra al Matteoli di Perignano assistendo alla figuraccia – con un 7-0 che poche volte si registra su questi campi. "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria – le parole di Fanani – Non tanto per i sette gol, ma per l’impegno e la determinazione, la fame di vittoria con cui sono scesi in campo. Dal primo giorno che sono arrivato ho visto grande partecipazione e disponibilità e ho trovato una squadra fisicamente a posto e per questo devo fare i complimenti al mio predecessore. Sono contento per i ragazzi e per la società che si aspettavca un cambiamento nei risultati. Ora bisogna continuare a lavorare in questo modo e giocare con la stessa determinazione sin da domenica prossima contro il Certaldo. Siamo ancora in una posizione di classifica delicata, quindi testa bassa, determinazione e impegno".

Dopo la vittoria al debutto a Leonardo Tocchini non riesce la seconda vittoria consecutiva dei suo Mobilieri Ponsacco contro il Certaldo. Zero a zero scialbo. Ai punti, forse, i rossoblu avrebbero meritato il successo. Il Cenaia torna da Cecina con un punto. La squadra di Sena ha giocato a tratti meglio dei padroni di casa, ma per vincere bisogna fare un gol più degli avversari e così non è stato. In casa contro il Castelnuovo la Cuoiopelli ha cullato il sogno di conquistare i tre punti. Ma al gol di Campo al 17’ ha risposto Campani allo scadere del primo tempo e nella ripresa i garfagnini sono andati avanti. Cuoio sempre viva, ma i punti con la zona play out aumentano.