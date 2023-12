Il 2024 nel segno del nuovo asfalto: "Strade segnate dai cantieri dei servizi. Ora è tempo di ripristinarle del tutto"

Sono di oltre 1 milione di euro i fondi che l’amministrazione di Pontedera avrà a disposizione nel 2024 per riasfaltare le strade del centro città e delle frazioni. Dalla prossima primavera prenderà il via il maxi intervento di riasfaltatura e ripavimentazione che interesserà quasi tutte le strade del territorio comunale, in particolare di quelle che negli ultimi anni sono state fortemente sottoposte a scavi e forature varie. L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, spiega come si è arrivati a questa situazione di degrado e qual è il piano per ripristinare le vie cittadine. "Ad inizio mandato abbiamo fatto una scelta" spiega Belli. "Dato che era necessario ammodernare ed efficientare i servizi di luce, acqua e gas e che doveva essere installata ex novo tutta l’infrastruttura della fibra ottica, abbiamo deciso, attraverso una programmazione dettagliata, di incrociare, non senza fatica, tutti questi interventi".

Ecco che dalla fine del 2020 si sono succeduti, anche contemporaneamente, una serie di lavori sulle vie pubbliche. "Su una stessa strada è infatti possibile vedere vari tipi di intervento. La maggior parte delle linee e reti in città erano vetuste, alcune addirittura risalivano al Dopoguerra". Si è quindi deciso di concentrare tutti gli interventi in questi anni, per evitare di asfaltare una strada e poi doverla nuovamente rovinare. Questo ha portato alla situazione attuale, con alcuni manti del centro, come nei quartieri, al limite della percorribilità, dalle auto come dai motorini e dalle bici, con i relativi pericoli. Tra pochi mesi però si arriverà all’alba di una nuova stagione di asfaltatura.

"Ai gestori ed agli operatori dei servizi spettano i ripristini delle strade – dice Belli –. In questa fase stiamo calcolando questi ripristini in metri quadrati in modo da sommarli e riconvertili in strade da asfaltare completamente. Per fine gennaio dovremmo avere tutto il prospetto in modo nel mese di febbraio da assegnare a ciascuna società le vie da rinnovare ed iniziare con i primi lavori, soprattutto in centro. Il via alla fine di marzo per proseguire ad aprile, maggio e giugno. A questi si aggiungerà poi un appalto proprio del Comune, per il momento di 500.000 euro ma potrebbe aumentare, per le asfaltature nelle frazioni". Non possono ancora essere comunicate nello specifico ma sono tante le vie interessate da questo rinnovamento. Restano però escluse viale IV novembre e le vie traverse al corso. Nella primavera 2024 il Comune assegnerà la gestione dei parcheggi in città il quale project financing comprende il rifacimento di viale IV novembre (asfalto, marciapiedi, stalli di sosta, pista ciclabile lato sud e alberature), la ripavimentazione architettonica delle vie traverse del corso con gli stalli elettronici e la ristrutturazione della copertura dell’ex officine Piaggio, che da agosto 2022 stanno tenendo in ostaggio via Maestri del Lavoro ed i parcheggi.