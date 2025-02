I vini del consorzio in bella mostra a Parigi

Il Consorzio vini Doc Terre di Pisa è presente a Wine Paris, fiera internazionale di riferimento per il mondo del vino e dell’enologia in corso a Parigi. "Possiamo parlare di una vera novità per i produttori del territorio pisano, dopo l’esperimento dell’anno scorso quest’anno stiamo rappresentando tutte le aziende della Doc Terre di Pisa e una delegazione è presente al nostro stand all’interno di uno dei padiglioni più frequentati come quello italiano", spiega la presidente del Consorzio Ginevra Venerosi Pesciolini. "Le imprese sono i migliori ambasciatori del Made in Italy e allo stesso straordinari veicoli di informazione e promozione del nostro territorio" afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli. Ecco le 17 aziende partecipanti: Badia di Morrona (Terricciola), Podere La Chiesa (Terricciola), Castelvecchio (Terricciola), Tenuta di Ghizzano (Peccioli), Fattoria Fibbiano (Terricciola), Le Palaie (Peccioli), Fattoria Villa Saletta (Palaia), Fattoria Varramista (Montopoli), Usiglian del Vescovo (Palaia), Pietro Beconcini (San Miniato), Marina Romin (Terricciola), Cantina Cupelli (San Miniato), Podere Pellicciano (San Miniato), I Giusti e Zanza (Fauglia), Podere Spazzavento (Ponsacco), Villa Cosmiana (Peccioli), Fattoria Uccelliera (Crespina).