I vetri curvi? Nati a Ponticelli: "Ora sono un’eccellenza mondiale"

di Gabriele Nuti

Una delle eccellenze mondiali del vetro compie mezzo secolo. E ha sede a Ponticelli di Santa Maria a Monte. Inglas Vetri realizza veri e propri pezzi unici che caratterizzano arredi e istallazioni in tutto il mondo. La specialità dell’azienda sono i "vetri curvi" che per prima ha realizzato in Italia. La storia Inglas inizia nel 1974 grazie alla felice intuizione di tre colleghi e amici che lavoravano come dipendenti in una vetreria di Empoli: Giuseppe Romagnoli, Ivano Pratelli e il compianto Nedo Buzzichelli.

"Molte delle lavorazioni che effettuavano all’epoca – racconta la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande – erano indirizzate alla zona di Santa Maria a Monte. Così i tre colleghi e amici decisero di fondare una propria ditta proprio a Ponticelli. Questa per me è una storia molto bella. Una dimostrazione di come la volontà e le capacità siano alla base di chi vuol progredire e migliorare la propria situazione socio-economica. Come è bello che i tre soci abbiano coinvolto nella compagine societaria Graziana Abruzzese che era una semplice dipendente".

E ieri mattina proprio Graziana Abruzzese è stata ricevuta in Comune in rappresentanza della Inglas Vetri per la consegna di una targa da parte della sindaca Del Grande e dell’amministrazione comunale per celebrare l’importante traguardo del mezzo secolo di attività già festeggiato dall’azienda alla Fornace Sammontana di Empoli. I soci di Inglas ora sono Graziana Abruzzese e Giacomo Romagnoli, figlio di Giuseppe, uno dei tre fondatori.

"La nostra è una piccola azienda con dodici dipendenti che fa parte del mercato di nicchia di vetri di alto livello – racconta Abruzzese – Produciamo vetri curvi per mega yacht di grandi marchi come Riva, Azimut, Ferretti e le nostre lavorazioni sono presenti in locali e store di Harrods, Cartier, Bottega Veneta e Prada, ma anche alla Fao. L’intuizione che ci ha contraddistinto è stata quella di realizzare i vetri curvi che vengono realizzati adagiando il vetro, scaldato e portato allo stato della plastica, su speciali stampi. Resistono anche agli uragani. Fondamentale la formazione interna dei dipendenti".