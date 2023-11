I "Vespa World Days" saranno la festa della città

"Ad aprile arriveranno a Pontedera oltre 10.000 vespisti da tutto il mondo, abbiamo già iniziato a lavorare per coinvolgere attività produttive, associazioni, commercianti per rendere la città il più accogliente possibile: questi dovranno diventare 10.000 ambasciatori di Pontedera nel mondo". Le idee sono chiare. I Vespa World Days, che dal 18 al 21 aprile 2024 verranno organizzati proprio nella città dove nella primavera 1946 è nata la Vespa, rappresentano una grande occasione, una grande opportunità, per Pontedera, per la Valdera e per tutta la provincia pisana. "Questo rappresenta l’evento della vita, è come organizzare un’Olimpiade – dice Eugenio Leone, vicepresidente del Vespa Club Pontedera e vicepresidente Anci Città dei Motori – dovrà essere l’evento di tutti. La città, ma tutta la provincia, saranno invase dai vespisti. Stiamo già coinvolgendo gli altri Vepsa Club di zona per aiutarci nell’organizzazione. Dovremo farci trovare pronti affinché Pontedera si presenti al meglio, organizzeremo anche un programma con grandi e piccoli eventi collaterali".

Una vetrina unica quindi per mostrare al mondo le migliori eccellenze del territorio. Comune e Vespa Club Pontedera sono già a lavoro per vestirsi a festa. Con loro c’è Piaggio, il Museo e il Vespa World Club, già pronti a mettere in moto la macchina organizzativa. Nell’occasione verranno festeggiati i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, e i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera. Era infatti il 1924 quando Rinaldo Piaggio acquistò lo stabilimento Costruzioni Meccaniche Nazionali di Pontedera, per costruire in proprio i motori aeronautici e convertire, nell’immediato dopoguerra, la produzione verso un mezzo rivoluzionario per la mobilità individuale: Vespa. Fulcro della manifestazione sarà il Vespa Village, uno spazio unico a tema Vespa che accoglierà le numerose attività dedicate al popolo vespista, tra cui le premiazioni del Vespa Trophy, il trofeo turistico più ambito, dedicato a chi raggiungerà Pontedera in sella all’amata Vespa, collezionando i timbri di passaggio ai vari check point ed il concorso d’eleganza oltre a stand di merchandising, enogastronomici e tanto altro. Nella mattinata di sabato 20 ci sarà poi il momento più emozionante dei Vespa World Days: la parata con migliaia di vespisti provenienti da tutto il mondo in sella a Vespa di ogni epoca in giro per le colline e le città toscane.

Luca Bongianni