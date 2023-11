I rischi del web. E come evitarli

E’ in programma oggi il primo incontro dedicato ai giovani di Progetto Ulisse, realizzato dall’amministrazione comunale di Calcinaia in collaborazione con le Acli di Pisa, la Fap (Federazione anziani e pensionati), l’Auser e lo spazio giovani - si pone l’obiettivo di promuovere un utilizzo consapevole degli strumenti di comunicazione digitale. Il sempre più diffuso uso di strumenti di comunicazione digitali e di social network non sempre va di pari passo con un’educazione al loro utilizzo. Conoscerne il funzionamento consente di tutelarsi da truffe, fake news, manipolazioni. Per i ragazzi dai 12 ai 16 anni ecco i due incontri allo spazio giovani di Fornacette oggi e il 15 novembre, con orario 17-19.