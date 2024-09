I quarant’anni del "Tardo Medio Evo". Ecco un grande seminario di studi

Per la città il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo è un fuiore all’occhiello. E propio in questi giorni si appresta a celebraere il quarantennale della nascita, avvenuta nel 1984 ad opera della professoressa Marinella Marianelli, allora assessore alla cultura del Comune di San Miniato, e del professor Sergio Gensini, storico di valore, che vollero la creazione di un Centro di ricerca storica capace di coinvolgere studiosi del Tardo Medio Evo provenienti da Università italiane e straniere. Il Centro – oggi guidato dalla professoressa Laura Baldini – ha mantenuto nel tempo la propria vitalità dando luogo a convegni, seminari, giornate di studio, aprendosi alle scuole del territorio, alla collaborazione con le Istituzioni locali a partire dal Dramma Popolare, dall’Università del Tempo Libero, l’archivio storico del Comune, la Pro Loco dando il proprio contributo culturale a tutte le iniziative che favorissero la conoscenza, la partecipazione attiva di giovani e meno giovani, l’amore per la storia, consolidando il prestigio della città di San Miniato. Il quarantennale coincide con l’apertura del trentaduesimo seminario di studi dal titolo "Gli Studi sul Tardo Medio Evo. Bilanci e prospettive della ricerca”, a cui prendono parte professori universitari di importanti atenei italiani e francesi, ma soprattutto 15 studenti universitari e dottorandi vincitori di borsa di studio che il Centro può assicurare in virtù del contributo prezioso della Fondazione Mario Marianelli, e che potranno presentare i loro lavori di ricerca, confrontandosi con i professori e tra loro in momenti di alta formazione. Il seminario si apre il 25 Settembre alle 15 a Palazzo Grifoni, ospite della Fondazione Crsm – che sotsiene il centro in modo determinate –, per terminare il 28 settembre, quindi quattro giorni di intensa attività. Durnate i lavori saranno presentati anche i volumi relativi agli atti degli ultimi due

convegni.

C. B.