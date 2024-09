I prof si allenano prima del rientro. Ecco il primo trekking dei docenti

Il ritorno sui banchi di scuola è un momento al quale tutti devono tornare preparati. Non solo gli studenti, che hanno davanti nuovi programmi con i quali confrontare la propria crescita sotto il profilo personale e formativo. Ma anche gli insegnanti che devono essere una squadra coesa nell’affrontare e gestire le classi. Così, lunedì mattina, dopo il collegio docenti ci sarà un’iniziativa nuova e allo stesso tempo importante: il trekking dei professori del liceo Marconi. L’iniziativa è stata ideata e proposta dal dirigente, professor Luca Petrini, con la collaborazione delle docenti Teresa Bilantuono e Denise Cavallini.

Una passeggiata che nasce – spiega una nota della scuola – per rinsaldare i rapporti tra i docenti presenti in organico, dopo la pausa estiva, ed accogliere i nuovi professori che entreranno in servizio nel liceo sanminiatese nell’anno scolastico 2024-25. La passeggiata che è stata programmata sarà di circa 4,5 km con durata più o meno di un’ora e mezza, ed avrà inizio dalla scuola percorrendo via Covina, piazza Capoquadri e via Sasso per giungere nel circondario delle campagne de La Scala. "La scuola, in quanto comunità educante, è impegnata e attenta ai rapporti umani – sottolinea dirigente Luca Petrini – mi piace leggere il percorso della camminata come metafora di una scuola in movimento".

Una scuola che cresce, che ha gli occhi spalancati sul domani, sulle nuove sfide che continuamente la attendono per offrire ai ragazzi e alle ragazze le opportunità della migliore formazione. Una scuola che deve confrontarsi con continui cambiamenti e anche con la criticità che il contesto sociale presenta nelle sue mutazioni. Così i docenti del Marconi – una scuola in crescita e che quest’anno vedrà sui banchi circa 800 alunni, sparsi nei vari indirizzi – si allenano per trovare anche fra loro nuove sinergie e collaborazioni. Che poggiamo, prima di tutto, nella conoscenza reciproca, nel rinsaldare i rapporti fra quelli che si sono salutati alla fine del precedente anno scolastico, nel primo contatto con i nuovi per farne colleghi di una squadra affiatata. Una settimana e poi si riprende fra compiti, spiegazioni e interrogazioni. La prima campanella suonerà lunedì 16 settembre.

Carlo Baroni