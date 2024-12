I nodi della scuola dalla Valdegola al capoluogo. Interpellanza del Gruppo Misto al sindaco Giglioli

Una interpellanza articolatissima quella del Gruppo Misto sui nodi della scuola. Guazzini chiede, fra tanti aspetti, a Giglioli "e esistano delibere, determine o progettazioni relative al polo 0-6 di Balconevisi; dove si intenda ubicarlo e come si intenda conciliare la previsione con l’esigenza di evitare ulteriori consumi di suolo". E chiede anche "quali iniziative l’amministrazione intenda assumere per garantire l’apertura della nuova scuola di Ponte a Elsa per l’anno scolastico 2025-2026". Altro punto importante: "se ci sia qualche iniziativa in attuazione dell’inserimento nel piano delle opere pubbliche del consolidamento della Scuola "Leonardo da Vinci" nel capoluogo, anch’essa in situazione di grave precarietà strutturale". L’interpellanza, poi, affeonta anche altri aspetti come le tariffe, l’organizzazione ed i costi dei servizi mensa e trasporto scolastico.