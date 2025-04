I Gatti Mezzi tornano e faranno tappa a Castelnuovo

PISA - VALDICECINA "Doveva essere solo per una data, ma la gioia che abbiamo provato quando ci siamo ritrovati a fare le prove ha preso il sopravvento. Così ecco questo tour, non previsto, ma strabenvenuto". I Gatti Mézzi sono tornati. Solo per un’estate. Solo per cinque, imperdibili, appuntamenti. Il loro sound sospeso tra cantautorato, teatro canzone e swing, tra ironia e vernacolo di una Toscana d’antan aleggerà il 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival, il 30 luglio al Musicastrada Festival di Castelnuovo Valdicecina, il 5 agosto al Castiglioncello Festival, il 23 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto) e poi gran finale il 7 settembre nella loro Pisa, nella meravigliosa piazza dei Cavalieri per Summer Knights. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e dice.fm e nei punti Boxoffice Toscana. A tirare le fila sono sempre Tommaso Novi (pianoforte e voce) e Francesco Bottai (chitarra e voce), affiancati in questo tour da storici collaboratori come Matteo Anelli (contrabbasso), Mirco Capecchi (contrabbasso), Matteo Consani (batteria). "L’idea di tornà’ a sonà’ coi gatti mi fa tremà’ le gambe. Mi par mill’anni d’èsse’ li" – chiosa, in vernacolo pisano, Tommaso Novi.