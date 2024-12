I countdown più roventi. Sul Piazzone con il dj o un tuffo in piscina. Tante idee in Valdera

VALDERAUn Capodanno tutto per giovani, quello per chi è rimasto appassionato alla musica anni ’70 e poi per i passionisti del teatro, della comicità e così via. È ricco il programma degli eventi in Valdera per la notte di San Silvestro. A Pontedera c’è "il Capodanno più giovane della Toscana" con artisti amati dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del Radio Stop Party 2025. Sul piazzone, in piazza Martiri della Libertà, la musica si accende dalle ore 22,30, l’evento organizzato dal Comune e per il quarto anno da Radio Stop, sarà ad ingresso libero.

La direzione artistica è a cura di Manuel Magni. Dopo la fortunatissima "Dire Fare Baciare" con Elettra Lamborghini, Shade è pronto a far ballare piazza Martiri della Libertà con le sue canzoni intrise di pop e rap. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, visti i quattro dischi di platino e gli oltre 100 milioni di ascolti e 200 milioni di views sul web. Non è da meno Petit: finalista di Amici 2023, il cantante romano spazia tra urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 19 anni. Il singolo "Mammami" conta oltre 17 milioni di streams e su Spotify ha un milione di ascoltatori mensili. Dal salotto tv di Amici anche Federica Carta, che a Pontedera ritrova Shade, con cui ha duettato in "Irraggiungibile". E ancora, l’ex busker Niveo, che poche settimane fa ha aperto i concerti milanesi di Laura Pausini, ed il rapper Crytical sull’onda dell’ultima hit "Playlist". A dare il via è Dennis Benincasa, il giovanissimo pontederese protagonista del talent The Voice Kids. Conduce la serata Roberto Giannoni, voce ed editore di Radio Stop, che per il fatidico countdown di mezzanotte porterà sul palco il sindaco Matteo Franconi e tutti gli ospiti della serata. Dopo i brindisi si apriranno le danze con Regina Miami e lo staff del Radio Stop Party, in consolle Marco Reset Dj.

A Peccioli, nel Borgo dei borghi, l’appuntamento è in piazza del Popolo a partire dalle 22.30 con la musica degli ABBAdream, tribute band degli ABBA. Allo scoccare della mezzanotte tornano poi i tanto attesi fuochi d’artificio, che si potranno ammirare nel perfetto contesto della suggestiva terrazza del Palazzo Senza Tempo.

Comicità e divertimento a Casciana Terme con lo spettacolo al Teatro Verdi, alle 21, di Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci intitolato ‘Cappottati’. In piazza Garibaldi, sempre a Casciana, ci sarà musica live e dj set a partire dalle 22, con i fuochi di mezzanotte. E non può mancare la festa alle terme per un tuffo nelle acque calde. Due le opzioni alle 20:30 cena a buffet al Gran Caffè delle Terme e poi ingresso alla piscina esterna per poi attendere il brindisi di mezzanotte insieme alla musica del dj set e animazione. L’altra opzione è l’ingresso direttamente in piscina.

A Volterra si balla in piazza dei Priori con la musica, a partire dalle 23, dei Gary Baldi Bros e a seguire il dj set con Tony Verace. A San Miniato, in piazza del Popolo, l’attrice e cantante Luisa Corna ed i Game Boys con il loro omaggio agli anni ’90.