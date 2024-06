I controlli sulle strade. Visto salire sull’ auto rubata. Denunciato per ricettazione

I controlli stradali portano anche al ritrovamento di un mezzo che era stato rubato. Oltre che, ovviamente, a contribuire alla sicurezza sulle strade. Nel territorio della compagnia di Pontedera i militari dell’Arma sono intervenuti per i rilievi di rito e di legge a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolti due veicoli: il conducente di uno dei veicoli coinvolti, sottoposto all’esame dell’etilometro, è risulto con esito di oltre tre volte il limite consentito dalla vigente normativa di settore. da qui la conmtestazione e la cosneguente segnalazione all’autorità giudiziaria.

Invece in un’altra circostanza, nell’ambito delle attività sul territorio per il contrasto ai reati contro il patrimonio, sempre i carabinieri di Pontedera hanno sopreso una persona che stava per mettersi alla guida di un’autovettura risultata essere provento di furto avvenuto nella giornata precedente, fuori dal territorio provinciale. Di conseguenza ilsoggetto è stato denunciatosegnalato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Nel territorio della compagnia di Volterra i carabinieri hanno controllato un altro conducente che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore di ben quattro volte il limiteconsentito dalla legge. In ognuna delle specifiche circostanze di controlli per la guida sotto effetto di alcool, i militari hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida, oltre alla segnalazione in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

C. B.