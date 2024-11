I Carabinieri di San Miniato segnalano la presenza di un uomo che circola con patente falsa

San Miniato (Pi), 7 novembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) hanno denunciato in stato di libertà una persona per il reato di falsità commessa da privato.

Nello specifico, i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio - finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e controllo circolazione stradale – hanno fermato un soggetto alla guida di un’autovettura con targa francese, il quale, al momento dell’identificazione, ha fornito una patente georgiana, che già da un primo accertamento, è risultata infatti falsa.

Il conducente è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria e al contempo, sanzionato amministrativamente per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Come previsto dalla vigente normativa di settore, la patente di guida falsa è stata sequestrata per la successiva perizia tecnica e il veicolo posto sotto sequestro amministrativo e affidato in custodia.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.