I borghi che incantano i turisti. Peccioli, Lajatico e Volterra nella guida del Daily Times

Un vademecum per le prossime rotte vacanziere in Toscana suggellato dal Daily Times, quotidiano pakistano diffuso in lingua inglese. E per il giornale non vi sono dubbi: Volterra, Peccioli e Lajatico rappresentano mete imperdibili per un futuro viaggio. Il quotidiano mette in luce gli aspetti più caratteristici dei tre campanili, dai regali della storia consegnati al futuro sino all’arte contemporanea, passando per uno dei teatri open air più celebri al mondo, il Teatro del Silenzio.

"Quando si pensa alla Toscana - scrive il reporter del Daily, Tom Cann, che ha fatto tappa nei tre Comuni-gioiello della Provincia - si immagina Firenze, Pisa, la Torre Pendente. C’è molto di più in questa splendida e pittoresca regione d’Italia, ed ecco alcune cose assolutamente da fare durante la prossima vacanza". Insomma, il Daily Times svela ai suoi lettori una Toscana autentica incastonata tra la Valdicecina e la Valdera, una terra che brulica di storia, arte e tradizioni, capace di ammaliare giornalisti internazionali e frotte turistiche ogni anno. Ecco Volterra, dove il giornalista del Daily rammenta la straordinaria scoperta dell’anfiteatro romano, piazza dei Priori con il palazzo comunale più antico della Toscana e le botteghe dei maestri alabastrai. Non manca, nel reportage, la fabbrica-museo di Saline, la Salina Locatelli con la monumentale cascata di sale nel padiglione Nervi e il suo sale, il più puro d’Italia E poi Lajatico: l’articolo del Daily Times si concentra sul Teatro del Silenzio, grazie al quale "questa bellissima zona è diventata una destinazione turistica internazionale". E ancora Peccioli, borgo di cui si innamorano sempre più turisti, entra di diritto nella lista delle mete toscane per la contaminazione tra il territorio e l’arte. "Una miscela di passato e presente – si legge nel reportage – siamo stati guidati in giro per il paese, nei musei e per osservare l’arte contemporanea che si trova in vari luoghi del posto". E il giornalista del Daily stila le migliori aziende e strutture ricettive da visitare in questo fazzoletto di terra: Alab’Arte e l’hotel La Locanda Volterra, la tenuta di Ghizzano, l’azienda ‘I tartufi di Leo’ con la caccia al tartufo, il borgo di Colleoli e la Mandriola a Lajatico.