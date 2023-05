I bambini e "L’Ulissea come non l’avete mai vista"

PALAIA

Attori, ricercatori, sperimentatori. Ma soprattutto... compagni di classe. Compagni di classe da cinque anni alla Primaria "Don Milani" di Palaia. E, per concludere al meglio questa loro prima esperienza scolastica, gli alunni della quinta hanno allestito un’opera di classe dal titolo "L’Ulissea come non l’avete mai vista".

Il 6 giugno, alle 18, alla Villa dal Borgo a Palaia, i bambini e le bambine della quinta, con il prezioso aiuto di tutte le altre classi, metteranno in scena il musical dal titolo originale. Canteranno, balleranno e reciteranno una parodia del celebre poema omerico: Ulisse, Penelope, Circe, Polifemo e tanti altri personaggi saranno i protagonisti di scenette divertenti e originali.

I bambini, con le maestre Maria Cristina Pecoraro e Tiziana Rocchi, e l’aiuto delle mamme e dei babbi, si sono impegnati a preparare ogni cosa nei minimi dettagli per rendere tutto perfetto con la giusta dose di serietà, ironia, stupore e divertimento. Hanno provato e riprovato oguno la propria parte e allestito scene e costumi. A conclusione dello spettacolo ci sarà una cena alla quale potranno partecipare tutti i presenti. Il divertimento è garantito!