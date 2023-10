Halloween Ecco dove la notte fa più paura

PONTEDERA

Halloween come festa declinata in tutte le salse in Valdera e Valdicecina. Partiamo da Pontedera, teatro di una grande festa cittadina che metterà insieme musica, eventi ed attrazioni, lungo un tragitto che partirà da piazza Cavour e si snoderà fino al Piazzone. Il via alle 18,30 quando, al calar delle tenebre, la città si trasformerà. Sarà una serata dove la musica sarà protagonista in due punti: in piazza Martiri della Libertà quella elettronica con due nomi super conosciuti del panorama artistico, Mario Più e Luca Pechino, con il supporto di Massimo Logli e Jacopo Susini, e in piazza Cavour dove andrà in scena 90 Rememories, un tuffo dance negli anni dal 1990 al 2000 con dischi in vinile. La serata sarà a tema Halloween con lo show itinerante della Teddy Bear Company e le paurose creature che percorreranno corso Matteotti e lo spettacolo Krampus, ispirato alla spaventosa leggenda dei demoni, realizzato da Alfagor, in piazza Curtatone. Tra effetti speciali e figuranti l’invito a chi verrà è quello di vestirsi a tema (per i più piccoli ci sarà anche il truccabimbi), in una festa cittadina che vuole essere un momento di divertimento e spensieratezza e che coinvolgerà le attività commerciali. Sono previsti premi per la miglior vetrina e il miglior locale a tema. A Lari, il brivido corre nelle stanze del maestoso Castello dei Vicari, dove illustri personaggi dal passato torneranno per abitarne le stanze. Oggi sono previsti percorsi di circa un’ora di circa un’ora per le famiglie a partire dalle 17, con la prenotazione a [email protected]. A Fornacette oggi, dalle 16 alle 20, arriva l’Halloween Party al parco della Fornace con musica, giochi, dolcetti e il premio alla maschera più terrificante. Zucche, pipistrelli, fantasmi e tanti libri aspettano bambini dai 6 ai 10 anni per trascorrere nella biblioteca di Calcinaia la notte Halloween: dalle 21 alle 23, in programma una serata dedicata ai più piccoli tra storie di paura, giochi e laboratori. A Lorenzana, dalle 18, ‘I Vicoli de terrore’ con streghe, zoombie e vampiri che animeranno la notte più paurosa dell’anno. In programma anche spettacoli con artisti di strada, street food e musica con il Radio Stop Party. A Santa Maria a Monte, al teatro comunale, alle 21 in scena lo spettacolo ‘Siamo tutti Addams’ e alle 22.30 un party in maschera ispirato alla famiglia Addams. La maschera più originale vincerà un mese di laboratorio teatrale gratuito con il Teatro di Bo’. Letture da brivido, dalle 17 alle 19, protagoniste alla biblioteca di Montopoli in Val d’Arno.

Mentre alle 17 nella Biblioteca Comunale Adrio Puccini di Santa Croce si terrà un laboratorio con letture di brani tratti da libri di paura e laboratori con cui poter dare spazio alla creatività ritagliando e colorando sagome di carta e materiale riciclato. Le biblioteche saranno agghindate con ragnatele, ragni, zucche e ci saranno caramelle per tutti. I bambini possono venire mascherati. A Volterra, Halloween animerà il teatro Persio Flacco con l’evento ‘Questa sera si recita…da paura’: dalle 16 alle 19 dolcetti, ritratti in stile manga e divertimento per tutte le età. A Montecatini Valdicecina, ecco ‘Un borgo da paura’: a partire dalle 16 prenderanno vita spettacoli con artisti di strada che coinvolgeranno il pubblico tra mercatini, street band, artisti itineranti, spettacolo di fuoco e trampolieri.