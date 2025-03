"Ha vinto il carnevale con oltre 3.000 persone"

SANTA CROCEIl successo del Carnevale d’Autore è sottolineato dal sindaco Roberto Giannoni che commenta l’edizione numero novantasette, la prima che l’ha visto sul palco con la fascia tricolore. "La tradizione vuole un vincitore e per questo faccio le mie congratulazioni al gruppo carnevalesco Gli Spensierati per aver realizzato una bellissima mascherata, ricca di colori e di scenografia – le parole del sindaco di Santa Croce – Ma con piacere vedo che ha vinto Santa Croce. Il paese in piazza, più di 3000 spettatori, i quattro gruppi partecipanti, Il Nuovo Astro, La Lupa e La Nuova Nuova Luna, le nostre scuole dell’ Istituto comprensivo Banti. Non solo, hanno vinto anche le nostre associazioni tra cui la Pubblica Assistenza e la Misericordia, l’Anc-Associazione nazionale carabinieri (nelle foto) e, ovviamente, il Comitato del carnevale santacrocese e tutti quelli che si sono messi in gioco per la riuscita della manifestazione". "Grazie a Unic, Hera Ambiente e Assa contoterzisti conciari – conclude il sindaco Giannoni – per i premi messi a disposizione. Un grazie anche agli uffici del Comune. Vi aspettiamo al novantottesima Carnevale d’Autore nel 2026".