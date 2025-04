Guida alle Annunciazioni. Un viaggio dentro la diocesi

Una vera e propria guida nell’anno del giubileo quella che sarà presentata oggi al museo diocesano d’arte sacra, in piazza duomo a San Miniato: "Le annunciazioni nella diocesi di San Miniato" a cura di Elisa Barani e Fabrizio Mandorlini. Il programma prevede, a partire dalle 16, la visita al museo, la narrazione delle tre Annunciazioni contenute in esso, la fortuna critica degli autori e la presentazione della guida. L’iniziativa rientra nel calendario dei festeggiamenti del Capodanno Toscano realizzati dal Consiglio Regionale della Toscana ed è promossa dall’ Associazione Fiera del Libro Toscano. Si tratta di un cammino alla scoperta di una Toscana diffusa che si rivela in borghi e cittadine dove poter visitare, insieme alle Annunciazioni, le tante chiese e i musei, che costituiscono dei veri e propri scrigni di bellezza e di cultura artistica. Nella guida sono rappresentate infatti due cartine, una della città di San Miniato e una della diocesi, dove sono evidenziati i luoghi da visitare. La Diocesi di San Miniato ha compiuto da poco 400 anni di vita; il suo territorio si estende nel cuore della toscana nel quale convivono tradizioni, devozioni e costumi che risentono da sempre della vicinanza di importanti città.