Gruppo Lupi, bilancio e novità: "Cambierà l’assetto aziendale. A cuore le condizioni di lavoro"

Il Gruppo Lupi di Pontedera, leader in Toscana per la sicurezza e l’antincendio, chiuderà il 2024 con un fatturato di 16 milioni di euro e inizierà il 2025 con un assetto rinnovato: le entità aziendali che costituivano il gruppo verranno congiunte in un’unica società pur continuando a occuparsi di vari aspetti legati alla sicurezza: dalla salute sul lavoro, alla progettazione impiantistica, alla consulenza e formazione. La decisione è stata deliberata il 10 dicembre scorso, data storica per l’azienda che, fondata nel 1978, oggi conta 150 dipendenti e collaborato

ri.

"Dal 2025 Gruppo Lupi si proporrà come interlocutore unico al mercato – ha dichiarato il Ceo Giacomo Gronchi – Questo ci consentirà di consolidare la nostra immagine e la nostra struttura. L’obiettivo è essere più presenti e puntuali nelle risposte che il mercato ci richiede. Non solo: il fine è anche quello di migliorare le condizioni di lavoro dei nostri collaboratori". I risultati di Gruppo Lupi si basano sulla reputazione costruita negli anni e sui numeri che testimoniano la solidità e il dinamismo dell’azienda. Internamente, è valorizzato lo smart working e l’equilibrio fra vita privata e lavorativa; esternamente, la società si distingue per il sostegno al territorio e alla comunità con iniziative di riqualificazione urbana, con il supporto ad associazioni sportive e con la diffusione della cultura della sicurezza attraverso progetti educativi. Gruppo Lupi mette si mette a disposizione sull’intero territorio nazionale in attività di progettazione e installazione di impianti ed offre corsi che rispettano gli obblighi normativi e favoriscono la crescita organizzativa e culturale delle aziende clienti.