Gravi due anziane finite nel fosso con l’auto dopo lo scontro sulla 439

TERRICCIOLA

Paura per due donne anziane che ieri mattina sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada regionale 439 alla Capannina, nel territorio comunale di Terricciola. Le due donne erano a bordo di una Panda che si è scontrata con un’altra autovettura che proveniva dalla direzione opposta. Nell’impatto, piuttosto violento, l’utilitaria è finita nel fosso a destra della carreggiata e le due anziane sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Per liberarle dalle lamiere della Panda e dagli sportelli rimasti bloccati, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura per evitare che precipitasse ulteriormente nel fossato e poi hanno estratto le due anziane spaccando il vetro del lunotto posteriore della Panda. Le due anziane sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 che, dopo averle stabilizzate, le hanno trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera in codice rosso. Ferito anche il conducente dell’altra auto. In un primo momento, considerata la dinamica dello scontro e il numero delle persone coinvolte, i sanitari intervenuti sul posto hanno deciso di richiedere l’intervento anche dell’eliambulanza Pegaso. Ma, alla fine, non c’è stato bisogno del trasferimento in elicottero.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Terricciola e della compagnia di San Miniato che hanno effettuato i rilievi di legge, oltre ad aver provveduto, insieme alla polizia locale, a regolare la circolazione stradale in zona. La strada 439, a causa dei veicoli incidentati e della massiccia presenza di mezzi e squadre di soccorso (camion e jeep dei vigili del fuoco, ambulanze, automedica, veicoli di carabinieri e polizia locale) è stata chiusa al traffico fino al termine delle operazioni con deviazioni sul posto.

g.n.