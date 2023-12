"Gli esposti?. Un flop annunciato"

"Gli esposti sul Palazzo di via Rospicciano sono un flop annunciato". Lo dice il Partito Democratico di Ponsacco riferendosi alle iniziative del "gruppo civico a guida D’Anniballe, Ferretti e Arrighini". "Se ogni immobile che presenta un’irregolarità fosse inabitabile, a prescindere dal tipo di violazione, a Ponsacco dovremmo sgomberare decine di edifici e costruire una tendopoli – attacca il Pd – Sarebbe curioso, poi, se scoprissimo in futuro che tra quelli che attaccano l’amministrazione ci fosse qualcuno che possiede o gestisce fabbricati tecnicamente inagibili eppure abitati da sempre e mai sgomberati". "Fermatevi qui, Ponsacco ha bisogno di persone serie e credibili – conclude il Pd – Amministrare è cosa complessa e con gli slogan si va poco lontano. Nel frattempo dal palazzo di via Rospicciano se ne sono andate 190 persone e le circa 60 rimanenti lasceranno lo stabile entro l’estate.

Questo è quello che conta e che conferma che il percorso giusto è quello tracciato dall’amministrazione".