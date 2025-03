Gli appuntamenti nelle ludoteche

Le due ludoteche comunali, la Gioconda di Fornacette e la ludoteca G. Rodari di Calcinaia, in via Ricasoli, propongono per tutto il mese di marzo il programma "Primaverando a Marzo", una kermesse ricca di appuntamenti ispirati alla natura e alla rinascita primaverile, con un nuovo ciclo di laboratori creativi gratuiti dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni. Le ludoteche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19 e l’ingresso è gratuito. Per i bambini dai 3 ai 6 anni è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.